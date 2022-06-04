Düzce Otları Bereket Festivali renkli görüntüler oluşturdu

'sı düzenlenen "Düzce Otları Bereket Festivali" kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. Korteje Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve Düzce Valisi Cevdet Atay ve protokol üyeleri de katıldı.

Pandemi nedeniyle ara verilmek zorunda kalınan ve bu yıl yeniden düzenlenen Düzce Otları Bereket Festivalinin üçüncü gününde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Cedidiye Meydanından başlayan yürüyüş Anıtpark Alanı'nda kurulan stantların bulunduğu bölgede son buldu.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, protokol üyeleri, Kent Konseyi Başkanı Ali Dilber ve çok sayıda vatandaş katıldı. Düzce Belediyesi Bandosu'nun çaldığı şarkılara eşlik eden katılımcılar renkli görüntüler oluşturdu.

Anıtpark Meydanında son bulan kortejde rengarenk giyinen katılımcılar yürüyüşe renk kattı. Ayrıca kortejde traktör ve çeşitli tarım araçları da kullanıldı.

Düzce Otları Bereket Festivalinde birçok yerel sanatçı ve gençler konserlerle sahne alırken yöresel halk oyunları da festivale neşe katıyor. Öte yandan Düzceli kadınlar el emeği göz nuru ürünlerini satmak için kurduğu stantlardan Başkan Özlü'nün talimatı ile kira alınmıyor. Festival, 5 Haziran Pazar günü akşamı düzenlenecek olan Akustik Makam Orkestrasının konseri ile son bulacak.