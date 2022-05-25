Düzce Otları Festivali markalaşıyor

geleneksel Düzce Otları Bereket Festivali için Kent Konseyi Başkanı Arb. Av. Ali Dilber Başkanlığında koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Düzce Otları Bereket Festivali için kurum ve belediye müdürleriyle koordinasyon toplantısı gerçekleştirilerek paydaşların festival bünyesinde yapması gereken çalışmalar belirlendi. Düzce Kent Konseyi Başkanı Ali Dilber başkanlığında toplanan Festival Koordinasyon Kurulu'na İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TSO Kadın Girişimciler Kurulu, BELTUR yöneticileri ve belediye birim müdürleri katıldı.

6. Geleneksel Düzce Otları Bereket Festivali'nde stantların belirlenmesinin ardından yapılacak etkinlikler, yarışmalar, paneller ve sergiler ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. Anıtpark Meydanı ve Millet Bahçesinde yapılacak olan ve ilk defa 4 gün sürecek festivalde paydaşların yapması gereken çalışmalar da görüşülerek karara bağlandı.

Festivale 186 üretici katkıda bulunacak

Festivalde Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatıyla stant kuran kadınlardan stant ücreti alınmayacağı ifade edildi. 5 Gün boyunca başvuruları alan Düzce Kent Konseyi Kadın ve Gençlik Meclisi üyeleri, farklı branşlarda 186'yu aldı. Daha önceki yıllara göre daha fazla başvurunun yapılması ile festival hem markalaşma yolunda ilerliyor hem de daha geniş kitlelere ulaşıyor.

Geleneksel Düzce Otları Bereket Festivali; Ayak Üstü Lezzet Durakları, Yöresel Ürünler, Markalar Sokağı, Kooperatifler, Hediyelik Eşya Sanat Sokağı, Köy Konağı, Düzce Mutfakları, Kadın Emeği Merkezi, Sosyal Yaşam Merkezi, Düzceli Şairler Ve Yazarlar ile bu sene ilk defa Kültür Bakanlığı tarafından Sanatçı Belgesi onaylanmış Kültürel Miras Taşıyıcı Sanatçıları da ağırlayacak.

Öte yandan festivalde Sodam, Halk Eğitim, BELMEK öğrencilerinin örnek ürünleri de sergilenerek satışa sunulacak.