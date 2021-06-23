Düzce otogarında 1 Temmuz temizliği

Düzce Belediyesi tarafından ‘Temiz Şehir Düzce' sloganıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde, 1 Temmuzda sona erecek olan kısıtlama süreci öncesinde yüzlerce kişiyi ağırlayan Düzce otogarının giriş çıkışları ile peronlar ve otoparklar yıkanarak temizlendi.

Düzce Şehirlerarası Otobüs Terminali korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin yumuşatılacağı ve kademeli normalleşmeye geçileceği 1 Temmuz sonrası için harekete geçen Otogar Zabıta Amirliği ve İtfaiye ekipleri tarafından dış cephe camları yıkanarak yaz temizliği yapıldı. Terminalin iç bölümlerinde günlük yapılan temizlik çalışmalarına ilave olarak dış cephede düzenli aralıklarla yıkanarak temizleniyor. 1 Temmuz'da sona erecek olan tam kısıtlama süreci öncesinde yapılan çalışma ile ekipler, yolcuların ortak kullanım alanları, zemin ve süs havuzlarının yanı peronlar temizledi.

Otogar yazıhane sahipleri ve yolcular yapılan temizlikten memnun kaldıklarını belirterek Düzce Belediyesine teşekkür etti.