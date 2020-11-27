Düzce Özel İdare 2021 bütçesi 90 milyon lira

Görüşmeler sonucunda 2021 bütçesi 90 milyon lira olarak oy birliği ile kabul edildi.

Düzce İl Özel idaresi 2021 yılı bütçesi 90 milyon lira olarak ön görülerek 1 Ocak 2021 tarihi itibar ile yürürlüğe girecek olan bütçe kararnamesi oy birliği ile kabul edildi. 20 gün süren toplantılarda bütçe kararnamesi meclisin oylamasına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Kabul edilen bütçelere göre Akçakoca'ya 497 bin lira, Cumayeri'ne 288 bin lira, Çilimli'ye 269 bin lira, Gölyaka'ya 368 bin lira, Gümüşova'ya 169 bin lira, Kaynaşlı'ya 462 bin lira ve Yığılca'ya 280 bin lira gönderilecek.

İl Özel idaresi birim müdürlüklerine ise 2021 yılı içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne 12 milyon 141 bin 908 lira, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne 36 milyon 310 bin lira, Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne 10 milyon 995 bin 92 lira, Yazı işleri müdürlüğüne 1 milyon 550 bin lira, Çevre Koruma İşleri Müdürlüğüne 500 bin lira, Plan proje yatırım ve inşaat müdürlüğü'ne 15 milyon 670 milyon lira, yol ve ulaşım müdürlüğüne 1 milyon lira gönderilecek. Düzce İl Özel İdaresi'nin gelir bütçesi 90 milyon lira olarak belirlenirken, Finansmanın ekonomik sınıflandırılması cetveli 9 milyon 500 bin lira, gider bütçesi ise 80 milyon 500 bin lira olarak kabul edildi.