Düzce Özel idarenin 2020 bütçesi 88 milyon lira

İl Genel Meclisinin bütçe çalışması sona erdi. İl Genel Meclisinin Kasım ayı 10 uncu birleşimi Meclis Başkanı Çiğdem Günal başkanlığında, meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. İl Özel İdaresi 2020 mali yılı bütçesi 88 milyon TL olarak öngörülürken 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan bütçe kararnamesi oy birliği ile kabul edildi. İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Günal, bütçenin hayırlı olmasını temenni etti.

Aslan payı Kaynaşlı'ya

10 gün süren toplantılar, bütçe kararnamesinin onaylanmasıyla son buldu. Buna göre, 2020 yılı bütçesinin ilçelere göre dağılımı; Akçakoca 410 bin 500 TL, Cumayeri 247 bin TL, Çilimli 227 bin TL, Gölyaka 308 bin TL, Gümüşova 244 bin TL, Kaynaşlı 488 bin TL, Yığılca İlçe Özel İdare Müdürlüğü 342 bin TL olarak belirlendi.

İl Özel İdaresi Birim Müdürlüklerine ise; Mali Hizmetler Müdürlüğü 13 milyon 270 bin TL, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 27 bin 590 TL, Destek Hizmetleri Müdürlüğü 11 milyon 898 bin 500 TL Yazı İşleri Müdürlüğü 1 milyon 835 bin TL, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 550 bin TL, Plan, Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 14 milyon 120 bin TL, Yol ve Ulaşım Müdürlüğü 3 milyon 920 bin TL, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 850 bin TL olarak belirlendi. Gelir bütçesi 88 milyon TL. Gider bütçesi 76 milyon 300 TL olarak kabul edildi.