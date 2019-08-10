Düzce Özel Uğur Lisesi yeni binasına taşındı

Düzce'de uzun yıllar temel lise statüsünde öğrenci yetiştiren Özel Düzce Uğur Lisesi, 2018-2019 yılı sonunda yeni binasına taşınarak Fen ve Anadolu Lisesi olarak eğitim verecek. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi eğitimi verebilir onayını alan Düzce Özel Uğur Fen ve Anadolu Lisesi, aldığı onay ile birlikte öğrencilerine de daha kaliteli eğitimi verecek.

2018-2019 Eğitim öğretim yılında son defa temel lise olarak hizmet veren Düzce Özel Uğur Fen ve Anadolu Lisesi Körpeşler Mahallesi'nde taşındığı yeni binasında bundan böyle öğrencilerine ve velilere Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi olarak eğitim verecek. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onayını alan Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi, yeni binasına taşınmasıyla birlikte Bakanlık'tan aldığı onay ile öğrencilerini hayata akademik ve sosyal olarak hazırlamaya da devam edecek.

Alınan onay belgesi hakkında açıklama yapan Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi Kurucusu Gökhan Sarıgül, Özel Düzce Fen Lisesi ve Özel Düzce Uğur Anadolu Lisesi onayını aldıklarını belirterek “Özel Düzce Uğur Fen Lisesi ve Özel Düzce Uğur Anadolu Lisesi onayını aldık. Öğrenci nakillerimize başladık. Bu onay ile birlikte de Körpeşler Mahalesindeki binamız hayırlı uğurlu olsun. Bütün resmi onaylarımız bitti bundan sonra artık öğrencilerimizin nakil ve resmi işlemlerini yaparak yolumuza deva edeceğiz. Yakın tarih olarak 17 Ağustos tarihi itibarıyla öğrencilerimiz okulumuzda çalışmalarına başlayacaklar. 17 Ağustosta 12. Sınıflarımız, 26 Ağustosta 11. Sınıflarımız, 2 Eylül'de 9 ve 10. Sınıflarımız eğitim programlarına başlayacaklar. 6 Eylül'de de inşallah okul açılışımızı yaparak yolumuza devam edeceğiz. 9 Eylül'de de zaten okullar açılacak. Bizde yeni eğitim öğretim dönemine gireceğiz” dedi.

“Gayemiz Düzce'ye ve Türkiye'ye hayırlı evlatlar yetiştirmek”

Körpeşler Mahallesi'nde açılan yeni okul binası ve okul hakkında da bilgiler veren Gökhan Sarıgül; “Okulumuz bu eğitim öğretim döneminde 504 kontenjanımız var. 96 Öğrencimiz Fen Lisesinde 408 öğrencimiz ise Anadolu Lisesinde eğitim görecek. Okulumuzda fen laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarı, İngilizce dil laboratuvarı bölümlerimiz var. Bunun yanında özellikle 9. Sınıflarımız baya ilgili okulumuzla alakalı olarak. Bundan sonraki süreçte tek gayemiz Düzce'ye ve bu vatana iyi evlatlar yetiştirmek. Bunu da başaracağımıza eminim. Okulumuzda akademik eğitimin yanı sıra sosyal aktivitelerimize de ağırlık vereceğiz. Bu anlamda okulumuzun hem kapalı hem de açık alanları oldukça genişledi. Ayrıca sosyal faaliyet alanlarımız var. Sosyal aktivitelerimiz eski binamızda bir kere yapıyorsak burada 5 kere 10 kere yapma imkanımız var. Birde bu okuldaki ders saatlerimiz temel liseye göre artıyor. Haliyle akademik ders saatlerimiz artınca öğrencilerimize sosyal aktivite saatlerini de artırmanız gerekiyor. Bunun bilincindeyiz. Bunu da devam ettireceğiz” diye konuştu.