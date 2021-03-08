Düzce Özel Uğur Okullarından örnek 8 Mart kutlaması

Okul yönetimi ve okul aile birliği ortaklığı ile okulda görev yapan kadın çalışanlar için 3'er adet fidan dikerek, fidanlara da kadın çalışanların isimlerini verdi.

Düzce Özel Uğur Anadolu ve Fen Lisesi, kadınlar gününde kadın çalışanlarını unutmadı. Örnek kutlamaya imza atan okul yönetimi ve okul aile birliği, okulda görev yapan her kadın için 3 adet fidan dikimi yaptı. Dikilen fidanlara da çalışanlarının isimleri verildi. Okul yönetimi ayrıca kadın çalışanlara kahve ve çikolata paketleri vererek, günlerini kutlarken, Okul Aile Birliği Başkanı Jülide Ersoy ve yardımcısı Sema Yılmaz'a da destekleri için teşekkür etti.