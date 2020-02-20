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Düzce polisi torbacılara göz açtırmıyor

Düzce’de uyuşturucu madde satmaktan gözaltına alınan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce'de uyuşturucu madde satmaktan gözaltına alınan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çilimli ilçesinde torbacılara yönelik operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahıs kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin evinde ve araçlarında yapılan aramalarda hassas terazi, 7,65 tabanca ve 12 adet fişek ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti suçundan haklarında işlem yapılan 2 şahıs, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan şahıslardan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 3 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Şahısların üzerinde yapılan aramada ise uyuşturucu madde ele geçirildi.

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