Düzce Polisi uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcısı ve torbacı olarak tabir edilen şahıslara yönelik yürütülen çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Camikebir Mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 1 kişi yapılan operasyon neticesinde yakalandı. Şahsın üzerinde ve iş yerinde yapılan aramada 260 gram esrar maddesi, 2 gram metamfetamin maddesi ve 2 adet uyuşturucu içiminde kullanıldığı değerlendirilen aparat ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından çıkartıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.