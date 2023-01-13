İhlas Haber Ajansı

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Düzce polisinden denetim: 8 tabanca ve kılıç ele geçirildi

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan denetimlerde 8 adet tabanca ve kılıç ele geçirildi.


Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından son 10 gün içinde kent merkezinde umuma açık iş yerleri ve metruk alanlarda, park/bahçelerde, eğlence mekanlarında ve aranan şahıslara yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 26 şahıs gözaltına alınırken, şahıslardan 11'i tutuklandı. Şehir merkezinde 1'i kurusu sıkı 8 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 55 adet fişek, 2 adet bıçak ve 1 adet kılıç ele geçirildi.


Ayrıca devriye hizmetleri sırasında ekiplerden kaçmaya çalışan bir şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelinin 4 ayrı suçtan ifadeye yönelik aranması olduğu ve basit yaralama suçundan 18 ay 30 gün kesilmiş cezası olduğu görülmesi üzerine şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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