Düzce polisinden havadan karadan denetim

Düzce Polisi hem havadan hem de karadan denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Havadan denetimler sonucu tespit edilen olumsuzluklar Yunus ve Asayiş ekiplerime bildiriliyor. Ardından bölgeye yönlendirilen ekipler tarafından anında müdahale edilerek gerekli işlemler yapılıyor.

Son olarak Metek Mahallesi kanal boyunda alkol aldıkları tespit edilen şahıslar drone ile tespit edildi. Olay yerine gelen Yunus timleri tarafından alkol aldıkları tespit edilen şahıslar uyarılarak bulundukları bölgeden uzaklaştırıldı. Ayrıca Düzce Emniyeti, havadan denetimlerin her gün aralıksız yapılacağını ve vatandaşların huzur ortamının temin edeceğini de bildirdi.