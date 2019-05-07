Düzce polisinden uyuşturucu operasyonu

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda il merkezinde örgütlü olarak uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 12 parça halinde toplamda 108 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 1 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde, uyuşturucu madde kullanımında kullanılan aparatlar, 1 adet hassas terazi, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca ve 7 adet 7,65 mm fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli sevk edildikleri adli mercilerce “örgütlü olarak uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan tutuklandı. Ayrıca şüpheli şahıslardan uyuşturucu madde temin eden 4 şahıs hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından adli işlem yapıldı.

Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslardan uyuşturucu madde temin eden 1 kişi de ifadesinde şüpheliler lehine yalan beyanda bulunduğu tespit edildiğinden, "yalan tanıklık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.