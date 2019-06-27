Düzce polisinden uyuşturucu operasyonu

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada; Düzce merkezinde uyuşturucu madde ticareti yapan 3 düzenlenen operasyon neticesinde yakalandı. Şüpheli şahısların içerisinde bulunduğu araçlarda, üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 74 gr Metamfetamin, 1 gr Esrar, 2 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız Tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli 3 şahıs Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan Adli Makamlara sevk edilirken bir şahıs Adli Kontrol şartı ile serbest kaldı, iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.