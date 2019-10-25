Düzce polisinden uyuşturucu operasyonu

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcısı ve torbacı olarak tabir edilen şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda Karaca Mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıs yapılan operasyon neticesinde yakalandı.

Şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada iki parça halinde toplam 66 gram Esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şüpheli şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şahıstan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 6 şahıs hakkında ayrıca Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan adli işlem yapılmış, şahıslardan 6 adet Ecstasy Hap ve daralı 45 gram Esrar maddesi ele geçirildi.