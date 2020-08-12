Düzce polisinden uyuşturucu operasyonu

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda ilde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 2 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 135 adet ekstasy hap ele geçirilirken Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan adli makamlara sevk edilen 2 kişiden biri tutuklandı.

Düzce'ye uyuşturucu getiriyordu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Düzce'ye uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen 4 şahıs yakaladı. Yakalanan şüphelilerin üzerlerinde ve aracında yapılan aramada 1 şahıstan 530 gram esrar maddesi ele geçirildi. 1 zanlı ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.