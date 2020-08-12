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Düzce polisinden uyuşturucu operasyonu

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı iki ayrı operasyonda 135 adet ekstasy hap, 530 gram esrar maddesi ele geçirdi.


Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda ilde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 2 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 135 adet ekstasy hap ele geçirilirken Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan adli makamlara sevk edilen 2 kişiden biri tutuklandı.



Düzce'ye uyuşturucu getiriyordu


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Düzce'ye uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen 4 şahıs yakaladı. Yakalanan şüphelilerin üzerlerinde ve aracında yapılan aramada 1 şahıstan 530 gram esrar maddesi ele geçirildi. 1 zanlı ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

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