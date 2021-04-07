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Düzce Ramazan pidesi fiyatı belli oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce’de Ramazan pidesi fiyatları belli oldu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Ramazan pidesi fiyatları belli oldu. 350 gram pide 4 liradan 700 gramı ise 8 liradan satılacak.


Bütün İslam alemi 13 Nisan'dan itibaren oruç tutmaya başlayacak. Ramazan ayının en fazla tüketilen gıdası olan pidenin Düzce'de satış fiyatı belli oldu. 350 gramı 4 TL'den 700 gramı ise 8 TL'den satılacak. Ayrıca Düzce Fırıncılar Odası Başkanı İbrahim Korkmaz, yumurtalı pide gibi özel pidelerin de fırınlarda yapılabileceğini buna bir fiyat belirlemediklerini, tarifelerin fırıncılara gönderilmeye başlandığı dile getirdi.

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