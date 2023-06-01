Düzce Sağlık Müdürü yeniden Yasin Yılmaz oldu

Yasin Yılmaz, yeniden Düzce Sağlık Müdürü olarak atandı.

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, milletvekilliği aday adaylığı için 17 Mart'ta görevinden istifa etmişti. 4 Aralık 2018'den bu yana Düzce Sağlık Müdürü olarak görev yapan Yılmaz, istifasının ardından yeniden görevine atandı.

Yasin Yılmaz kimdir?

1975 yılında Düzce'de doğan Yılmaz, 1986-1993 yılında Antalya İmam Hatip Lisesinden, 2000 yılında Antalya Tıp Fakültesinden mezun olup, meslek hayatına başladı. Yasin Yılmaz, 2011-2012 Bozüyük Devlet Hastanesi'nde görev aldı, Bozüyük İlçe Sağlık Müdürlüğü görevini yürüttü. 2012-2013 yıllarında Kamu Hastaneleri Kurumu Bilecik Bozüyük Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı, 2013-2017 yılları arasında Bilecik İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan Yılmaz, 2017'de Balıkesir İl Sağlık Müdürü oldu, aynı zamanda Balıkesir'de Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı olarak görev aldı. 4 Aralık 2018'de Düzce İl Sağlık Müdürü olarak atanan Yılmaz, evli ve 2 çocuk babasıdır.