Düzce sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşuyor

Faruk Özlü tarafından kentin en önemli sorunlarının başında gelen içme suyunun kesintisiz ve sağlıklı şekilde sağlanması ve vatandaşlara ulaştırılabilmesi başlatılan içme suyu regülatör ve isale hattı alt yapı projesi yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Faruk Özlü tarafından göreve geldiği ilk günden itibaren üzerinde önemle durduğu şehrin 30 yıllık su ihtiyacını karşılayacak olan 650 milyon TL'lik ‘Düzce İçme Suyu Regülatör ve İsale Hattı Alt Yapı Projesi'ne yönelik çalışmalar tüm hızıyla ilerliyor.

Geçtiğimiz Ocak ayında işe başlama töreni ile hayata geçirilen ve bin 100 mm ve 500 mm olmak üzere 2 adet regülatör, bu hatlara bağlı toplam 5 bin 650 metre çelik boru isale hattı, terfi istasyonu ve bin metreküp kapasiteli su deposunun inşa edileceği proje çerçevesinde önemli ilerleme kaydedildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından gerçekleştirilen çalışma ile yeni su alma regülatörünün hızlı şekilde inşa çalışmalarına geçen ekipler, regülatörden içme suyu arıtma tesisine giden ana isale hattının dere yatağı içerisinde kalan kısmının beton gömlekleme çalışmalarını da eş zamanlı olarak sürdürüyor.

Kısa süre içerisinde tamamlanması beklenen çalışmalar neticesinde içme suyu şebekesinin iyileştirilerek vatandaşların sağlıklı suya kavuşturulması sağlanmış olacak.