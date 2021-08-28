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Düzce Sanayi Sitesi projesi böyle olacak

DÜZCE (İHA) – Düzce’de Küçük Sanayi Sitesinde TOKİ tarafından yapılacak olan projenin ihalesi Ekim’de gerçekleştirilecek.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Küçük Sanayi Sitesinde TOKİ tarafından yapılacak olan projenin ihalesi Ekim'de gerçekleştirilecek.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Düzce Beslanbey Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi projesinin ihalesi ekim ayında yapılacak. 266 adet iş yerinin yapılacağı Beslanbey Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi projesinin ihalesi 4 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

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