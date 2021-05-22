Düzce SGK'dan, Düzce TSO'ya ziyaret

Düzce'de Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında Düzce İl Müdürü çeşitli ziyaretler gerçekleştirmeye devam ediyor. Düzce'de Sosyal Güvenlik konusunda en çok çalışmayı gerçekleştiren Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden Düzce il Müdürü Necmi Köroğlu, yapılan çalışmalar ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette, Düzce fabrika ve sanayi işletmelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu'nda ki sorun ve sıkıntıları da ziyarette görüşüldü.