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Düzce sokakları geceleri de temizleniyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi temizlik işleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Düzce sokaklarını geceleri pırıl pırıl yapmak için var güçleri ile çalışmalarını sürdürüyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi temizlik işleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Düzce sokaklarını geceleri pırıl pırıl yapmak için var güçleri ile çalışmalarını sürdürüyor.


Korona virüs salgını sonrasında sokakların sürekli temizlenmesi ve hijyeni için çalışmalarını yapan Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, geceleri de çalışmalarını yapıyor. Gündüz bölge bölge temizlik yapan ekipler, geceleri de vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde temizlik çalışmaları yapıyor. Gece geç saatlerde temizlik çalışmasına başlayan ekipler sabah saatlerine kadar vatandaşların kullanımı için temizlik yapıyor.

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