Düzce sokakları tertemiz

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler şehir merkezinde muhtelif cadde ve sokakların yıkama çalışmalarını 24 saat esasına dayalı mesai ile yürütüyor. Belirlenen çalışma programına bağlı olarak çöp toplama saatlerine paralel şekilde hareket eden ekipler yıkama araçları vasıtasıyla kaldırım ve yolların temizliğini yapıyor. Bu sayede toz ve kirlerin ortadan kaldırıldığını ifade eden ekipler, katı atıkların çöp toplama saatlerine yakın sürelerde belirlenen yerlere bırakılmasının sokak temizliği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak bu konuda esnaf ve vatandaşların duyarlı olmasını istedi.