Düzce Spor Lisesi Türkiye finallerinde

Kastamonu'da düzenlenen 3x3 basketbol grup müsabakalarında Düzce Spor Lisesi son 32 takım arasına kalarak Türkiye Finallerine gitmeye hak kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları 3x3 Basketbol Grup Müsabakaları yapıldı. Kastamonu'nun ev sahipliğinde yapılan grup müsabakalarında Düzce'yi temsil eden Spor Lisesi kız takımı ilk 4 sırada yer alarak son 32 takım arasına kaldı.

Bu sonuçla Düzce Spor Lisesi, Konya'da yapılacak olan 3x3 Basketbol Türkiye Finallerine katılma hakkı kazandı.