Düzce spor şehri olma yolunda ilerliyor

5 Bin genç, 55 antrenörün eşliğinde 25 branşta hem spor yapıyor, hem de boş vakitlerini değerlendiriyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün ‘Spor Şehri Düzce' sloganıyla şehirde 7'den 70'e herkessin spor yapması adına başlattığı yaz spor okulları seferberliğinde eğitimler doludizgin devam ederken çocuklar ve gençler yazın keyfini doyasıya çıkarıyor. Temmuz ayı içerisinde rekor başvuru sayısıyla 18 Temmuz Stadyumunda Başkan Özlü'nün katılımıyla başlayan Yaz Spor Akademisinde eğitimler devam ediyor.

25 branşta eğitim veriliyor

Sporcular, Yaz Spor Okullarında, 55 antrenör eşliğinde Atletizm, Badminton, Basketbol, Bilardo, Jimnastik, Futbol, Güreş, Halter, Hentbol, Judo, Karate, Kick boks, Masa Tenisi, Okçuluk, Tenis, Voleybol, Yüzme, Taekwondo, Wushu, Oryantiring ve Bedensel Engelliler (Halter ve Okçuluk) olmak üzere toplam 25 branşta eğitim alıyor. Yaz Spor Okullarının paydaş kuruluşu olan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün akademi mezunu ve profesyonel eğitmenler eşliğinde haftanın 7 günü farklı salonlarda eğitimler veriliyor.

Veliler tribünde çocuklar sahada

Düzce Belediyesinin Yaz Spor Okullarına devam eden öğrenciler, yaz aylarındaki serbest zamanlarını spor ile değerlendirdiklerini ve bu imkânı sağlayan Başkan Özlü'ye teşekkür ederken, antrenörler ise yaz spor okullarında çocukların spor ile tanışmasının kentte spor bilincinin artmasına ve gelecekte milli sporcuların çıkmasının önünü açacağını dile getiriyor.

Özgüven aşılanıyor

Gençler ve çocuklar, belediyenin bu hizmeti sayesinde, yaz boyunca ücretsiz olarak çeşitli sportif faaliyetlerde bulunurken bir yandan da özgüvenlerini artırıyor. Tüm yıl boyunca verilen sportif eğitimlerde gençlere ve çocuklara spor bilincinin, spor ahlakının, spor kültürünün, dostluğun ve saygının aşılanması hedefleniyor.