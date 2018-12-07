Düzce standı ilgi odağı oldu

Düzce Belediyesi İzmir'de 12'ncisi düzenlenen Turizm ve Fuar Kongresinde hazırladığı stantla ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

İzmir'de bu yıl 12'ncisi düzenlenen “Turizm ve Fuar Kongresi” çok sayıda şehrin tanıtımına ev sahipliği yaptı. Düzce Belediyesi Kültür Müdürlüğünce BAKAP ve MARKA ile ortaklaşa düzenlenen stant da ziyaretçilerin büyük beğenisini kazandı. Açılış oturumlarının ardından stantları ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindeki heyet Düzce hakkında bilgiler aldı. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Elif Sezer Cebar'ın da katıldığı fuarda standı ziyaret eden Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'na hediye takdim edildi.