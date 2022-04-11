Düzce Taekwondoda yarı finalde

Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı 2021-2022 sezonu faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Grup Müsabakaları 06-09 Nisan 2022 tarihleri arasında Karabük Yeni Mahalle Spor Salonunda yapıldı.

Antrenörlüğünü Ergün Öter ve Hakan Şengönül'ün yaptığı Düzce taekwondo takımı 3 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

Sporculardan; Yağmur Yıldız, Hatice Nisa Kır ve Damla Nur Yılmaz altın madalya. Mert Şengönül, Utku Kap, Semih Akçay, Tuğra Oylu, Hayrunnisa Nefise Yüksel ve Doruk Kılıç gümüş madalya. Öykü Yaman, Esila Göktepe, Mahmut Ergin, Yiğit Acar ve Ömer Faruk Özkılıç bronz madalya kazandı.

10 ilin katıldığı bu yarışmada Düzce Takımı kızlarda Samsun'un ardından ikinci olurken erkeklerde ise Samsun ve Zonguldak takımlarının ardından üçüncü olarak kızlarda ve erkeklerde Yarı finale yükseldi.