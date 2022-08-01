Düzce tarım festivaline hazırlanıyor

Faruk Özlü, Kent Konseyi toplantısına katılarak önümüzdeki günlerde yapılması planlanan Düzce tarım ürünlerinin tanıtılacağı festival hakkında açıklamalarda bulundu.

Düzce Belediyesi Kent Konseyi, son toplantısı Faruk Özlü'nün katılımıyla gerçekleştirildi. Kent Konseyi Başkanı Arb Av. Ali Dilber ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda Kent Konseyinin yapmış olduğu çalışmalar ele alındı. Konsey toplantısında ayrıca önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan tarım festivali de konuşuldu.

Faruk Özlü, yapılması planlanan festivalde Düzce'de yetişen ürünlerin sergilenmesi ve tanıtılması gerektiğine vurgu yaptı. Özlü, “Yapılacak olan festival ya da şenlik çeşitli tarım ürünlerine olmalı. Tek bir ürün üzerine oturtarak zayıf bir organizasyon yapmayacağız. Sürükleyici birkaç tane ürün ön plana çıkarılacak ve Düzce'de yetişen mahsuller olacak” ifadelerine yer verdi.