Düzce Teknopark'ta fidanlar toprakla buluştu

Etkinliğe; Düzce Üniversitesi Rektörü ve Düzce Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, Düzce Üniversitesi Genel Sekreteri Hasan Sadi Ateş, Düzce Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Özkan Şahin, Düzce Teknopark firmaları, öğretim elemanları ve Teknopark ekibi katıldı.

Teknopark alanında gerçekleştirilen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturularak önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atıldı. Geleceğe bir nefes olmak adına toplumsal farkındalık oluşturan etkinlik ile Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirme, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlama ve çevre konusunda bilinç oluşturma amaçlandı.