Düzce TEM Otoyolu 13 saat sonra trafiğe açıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de etkili olan kar yağışı sonrasında 13 saat trafiğe kapanan TEM Otoyolu, yapılan çalışmaların ardından yol trafiğe açıldı. Yolun son hali ise havadan görüntülendi.

Düzce'de etkili olan kar yağışı sonrasında TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapanmış, araçlar D-100 karayoluna gönderilmişti. Yoğunluk nedeni ile D-100 Karayolu İstanbul istikameti de trafiğe kapanmıştı. Karayolları ve Bölge Trafik Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışması sonrasında D-100 Karayolu ve Tem Otoyolu İstanbul İstikameti yaklaşık 13 saat sonra trafiğe açıldı.

Akıcı şekilde ilerleyen trafikte polis ekipleri de güzergah üzerinde sürekli kontroller sağlayarak, gece saatlerinde emniyet şeridine park edilen tır ve kamyonlar çevresinde de dubalama çalışması yapıyor. Ayrıca, kar yağışının durması ile birlikte TEM otoyoluna güneş doğdu. Buz olan bölgelerin güneş ile birlikte erimeye başlayınca, Ankara-İstanbul yolunda ki tüm tehlikeler ortadan kalktı.

TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti 3 şeridi de trafiğe açılırken, yolun son durumu drone ile havadan görüntülendi.