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Düzce TEM otoyolunda otomobil bariyerlere girdi: 1 yaralı

Düzce TEM Otoyolunda yağış nedeniyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.


Olay Düzce TEM Otoyolu Yeşilyayla mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Düzce'den Sakarya istikametine seyir halinde olan S.A. idaresindeki Fiat marka 16 KZ 181 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada nedeniyle büyük hasar alan otomobilde bulunan sürücü S.A. yaralandı. Yarı sürücü, olay yerine gelen ambulansla Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobil çekici vasıtası ile kaldırılırken kaza hakkında inceleme başlatıldı.

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