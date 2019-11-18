Düzce tertemiz olacak

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü semt pazarlarını haftanın belli günlerinde yıkayarak temizliyor. Özellikle Pazar tezgahlarının kurulduğu günün hemen ertesi gününde yapılan temizlik işlemi kapsamında Kalıcı Konutlar Semt Pazarı alanı ile Konuralp semt pazarı sokağında çalışma yapıldı. Düzce'de yıkanmayan cadde bırakmamak üzere çalışma planı oluşturan ekipler, vatandaşların da talebini değerlendirmeye özen gösteriyor. Alt ve üst yapı çalışması yapan ekiplerle de koordineli olarak çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğü yıkama ihtiyacı olan cadde, bulvar ve sokaklarda çalışmalarını sürdürüyor.