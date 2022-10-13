Düzce Ticaret Borsası'nda seçim heyecanı

Emre Aycan, beraberindeki iş insanları İsmail Bayrak, Musa Kaya, Necmi Işık ve Hasan Levent'le birlikte basın toplantısı düzenledi. Ayçan, Ticaret Borsası seçimlerinin 22 Ekim 2022 tarihinde yapılacağını, kendisi ve ekip arkadaşlarıyla birlikte yöne dönemde Borsa yönetimine talip olduklarını söyledi.

Aycan, “Düzce Ticaret Borsası, Bolu ve Zonguldak'ı da kapsayan bölgesel bir kuruluştur. Ben ve arkadaşlarım değişim hedefiyle yola çıktık. Borsamızda yönetim 24 yıldır değişmedi. Mevcut borsa yöneticilerine bugüne kadar yaptığı hizmetler için teşekkür etmek istiyoruz. Ancak artık değişimin zamanının geldiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Yönetim değişikliğinin hem Ticaret Borsası'na, hem de Düzce'ye ve bölgeye faydası olacağına inandıklarını belirten Aycan, “Borsa üyelerinin de değişimi istediğini ve bu yönde bir iradeyi ortaya koyduklarını görüyor ve anlıyoruz. Hedefimiz, öncelikle Ticaret Borsası'nda şeffaf ve adil bir yönetim anlayışını hakim kılmak, üyelerimiz ve toplumla sağlıklı bir iletişim kurmaktır” dedi.

Emre Aycan, şöyle devam etti: “Malum olduğu üzere ticaret borsaları, borsaya dâhil başta fındık, tahıl ürünleri gibi gıda maddelerinin alım satımı ve borsada oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve ilânı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır. Üyelerimize yönelik inovasyon projelerini hayata geçirmek, tarımda verimliliği ve karlılığı artırmak hedeflerimiz arasındadır. Düzce ilinde tarım ve hayvancılık sektörünün gelişimi başta olmak üzere, ilin kalkınması ve istihdamın artırılmasında aktif rol oynamak, önümüzdeki yıllarda üretimde akıllı tarımcılık uygulamalarıyla bölge fındığının katma değerini arttıracak öncü bir kurum olmayı hedefliyoruz.”

Borsa Başkan adayı Aycan, borsanın hizmet kalitesinin geliştirilmesi ve bölgesel kalkınmaya destek veren bir sivil toplum kuruluşu olması için çaba göstereceklerinin altını çizdi.

Aycan, Ticaret Borsası'nın sosyal sorumluluk projelerinde rol almasını, üniversite başta olmak üzere diğer kurumlarla yakın işbirliği içinde olmasını sağlayacaklarını sözlerine ekledi.