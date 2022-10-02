Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda seçim heyecanı yaşanıyor. Komitelere ve Ticaret ve Sanayi Odası Meclisine girmek isteyenler sandıkta ter döküyor.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) 11 meslek komitesindeki seçimleri için oy kullanma işlemi 15 Temmuz Anadolu Lisesi'nde başladı. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı seçimlerde oy kullanmak için 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'ne gelenler tek tek aranarak içeri alındı. Sandıkların başında da önlem alındı.

Oy kullanma işlemi akşam saat 17.00'de sona erecek.