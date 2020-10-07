Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'ndan eğitime bir katkı daha

DÜZCE (İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, yüz yüze eğitimin başlayacağının açıklanmasının ardından Düzce TSO Tech Care Tıbbi Malzemeler firmasından 40 bin adet maske temin ederek Milli Eğitim Müdürlüğü'ne öğrencilere dağıtılmak üzere hibe edecek.

Maske temini konusunda firma ortağı Işılsu Başsa Düzce Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek detaylarla ilgili Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin'e bilgiler verdi. Maske temini konusunda konuşan Tuncay Şahin, eğitimin normal sürece dönmesinin hayati önem taşıdığına işaret ederek, “Bizler de sivil toplum kuruluşları olarak bu sürece katkıda bulunmalıyız. Bu amaçla üyemiz Tech Care Tıbbi Malzemeler ile protokol imzalayarak okullardaki çocuklarımızın daha güvenle derslerine girebilmeleri adına maske temini yapmaya karar verdik. Gençlerimiz bizim geleceğimiz. En iyi şartlarda eğitim alabilmeleri de bizim en önemli temennimiz. Yüz yüze eğitim sürecinin hem öğrencilerimize hem de Milli Eğitim camiamıza hayırlar getirmesini diliyoruz” ifadelerini kullandı. Protokol kapsamında 40.000 adet maske il genelinde okullara dağıtılmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecek.