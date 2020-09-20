Düzce Trafik'ten alkol uygulaması

Kontrollerde 27 araç sürücüsüne 33 bin 750 lira cezai işlem uygulandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Konuralp mevkiinde uygulama yaptı. Özellikle alkollü sürücüler üzerinde denetim yapan ekipler, sürücülere alkolmetre ile alkol testi yaptı. Araç ve sürücü GBT'si de yapılan uygulamada 189 araç kontrol edildi. 3 alkollü araç ve sürücüsüne, sürücü belgesi olmayan 4 kişiye ve diğer kanun maddelerini ihlal eden 27 araç sahibine 33 bin 750 TL cezai işlem uygulandı.

Dur ihtarına uymadı ekipler kovalamaca ile yakalandı

Konuralp polis uygulama noktasında polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan Doğan Y.'nin kullandığı lüks otomobil, polisin sıkı takibi sonucunda Hamidiye Mahallesi D-100 yan yolda yakalandı. Kaçamayacaklarını anlayan sürücü ve otomobilde bulunan 3 kişi aracı bırakarak kaçmaya çalıştı. Olay yerine gelen ekipler tarafından yakalanan şahısların otomobilinde yapılan aramadan ise uyuşturucu kullanım aparatları yakalandı. Sürücü Doğan Y. ve yanındaki 3 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, 7 bin 362 TL'de ceza uygulandı.