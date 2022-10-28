Düzce TSO Başkanı Bıyık “Esnafa sağlanan kredi avantajı genişletilmeli”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamayla Türkiye genelinde esnaf odalarına kayıtlı tüm işletme sahiplerinin ve esnaf olmak isteyen genç girişimcilerin faydalanacağı 100 milyar TL tutarında kredi kullandırılacağını bildirdi.

Düzce TSO Başkanı Erdoğan Bıyık esnafa sağlanan kredilerden TSO'ya kayıtlı üyelerinde yararlanması gerektiğini belirterek “Ticaret ve Sanayi Odalarımıza kayıtlı yıllık cirosu 1 milyon TL'nin altındaki esnafımız bu krediden esnaf odalarına kayıtlı olmadıkları için yararlanamayacaklardır. Ticaret ve Sanayi Odalarımıza kayıtlı ciroları 1 milyon TL'nin altında olan esnafımıza da KGF aracılığıyla aynı şartlarda veya yakın şartlarda kredi sağlanmalıdır. TSO kayıtları olan ancak esnaf odalarına kayıtlı olmayan on binlerce esnafımızın KGF aracılığıyla düşük faizli krediye ulaşması esnafımızı oldukça rahatlatacaktır" ifadelerinde bulundu.