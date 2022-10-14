Düzce TSO Başkanı Bıyık'tan Düzce Basın takımına destek

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasına kısıtlı imkanlarla mücadele eden Düzce Basın takımına TSO Başkanı Erdoğan Bıyık'tan antrenman topu desteği geldi. Düzce Basın takımının başarı elde ettiğini ve imkanlarının kısıtlı olduğunu öğrenen Bıyık “Basın mensubu arkadaşlarımız hem sahada başarılı haberlere imza atarken hem de voleybol sahasında başarılı maçlar oynuyorlar. Bizde kendilerine rahat antrenman yapmaları için voleybol topu hediye ettik” dedi.