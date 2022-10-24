Düzce TSO heyetinden Vali Atay'a ziyaret

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Acar, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile birlikte Vali Cevdet Atay'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette her bir meclis üyesi kendisini tanıtarak iştigal ettiği iş ile ilgili olarak Vali Cevdet Atay'ı bilgilendirdi.

Ziyaret dolayısıyla memnun olduğunu ifade eden Vali Cevdet Atay; “Düzce'mizin güçlü bir potansiyeli var. Tarım, turizm, sanayi, ticaret ve diğer alanlarda şehrimizin geleceğine katkı verecek projelerde birlik ve beraberlik içerisinde çalışmayı temenni ediyorum. Sizlerin bu çalışmalara katkılarının devam edeceğine inanıyorum” dedi.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık ise “Düzce iş dünyasının çatı kuruluşu olarak buradayız. Bir seçim sürecimizi geride bıraktık. Düzce için hizmet etmeye devam edeceğiz. Üyelerimizin bizlere emanet ettiği itibarın ve güvenin değerini biliyoruz ve teveccühlerinin verdiği sorumluluğun da farkındayız. Emanet aldığımız bu hizmet bayrağını ileriye taşımaya gayret edeceğiz. Her bir meclis üyemiz alanında başarılı olmuş, Düzce'nin geleceğine inanmış, Düzce ekonomisini büyütmek için gayret içinde olmuştur. Sizin liderliğinizde sektör işbirliğimiz artarak devam edecektir. Düzce'nin ekonomisini, ticaretini, büyütmek, istihdamını artırmak için tüm gücümüzle çalışacağız“ ifadelerinde bulundu.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık ve yönetimi yeni hizmet binası konusunda, Vali Atay'dan destek talep etti. Atay, yönetime yeni hizmet binası konusunda destek sözü verdi.

Bıyık ayrıca, Cevdet Atay'a Düzce Gümrük Müdürlüğü konusunda çalışmaların son aşamalara geldiğini en kısa sürede Gümrük Müdürlüğünü kazandıracaklarını söyledi.

TSO heyeti Vali Atay'ın ardından Vali Yardımcısı Süleyman Hürrem Aksoy'u da ziyaret etti.