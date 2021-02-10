Düzce TSO iki sınıf atlayarak A oldu

A sınıfı belgesi ise teslim edildi.

2019 yılında Türk Loydu Baş Denetçisi Haluk Ali Güneş tarafından gerçekleştirilen TOBB Oda Akreditasyon Sistemi Belgelendirme Denetimi sonucunda 2014 yılından itibaren odaya kazandırılmış olan C seviyesi Akreditasyon Belgesi, A Seviyesine taşındı. Düzce Ticaret ve Sanayi odası 102 temel kriteri olan Akreditasyon Değerlendirme Kriterlerini başarılı bir şekilde hayata geçirerek Türkiye genelinde ilk kez iki sınıf atmayarak C sınıfından A sınıfına yükselen oda olmuştu.

Belgenin Düzce TSO'ya ulaşması dolayısıyla bir açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, “A sınıfı Akreditasyon Sistemi Belgesini almamızda katkısı olan Yönetim Kurulumuz, Oda Meclisimiz ve Meslek Komitelerimize ve Oda personelimize çok teşekkür ediyorum. Odamızın sürekli gelişim odaklı çalışma anlayışı ve yönetişim ilkesini önceleyen bir yapıdan ayrılmayarak başarılarını daha üst seviyelere çıkaracağı konusundaki inancımızı ilk günkü gibi koruyoruz. Denetim öncesinde, 20 Mart 2019 tarihinde Odamıza TOBB Oda Akreditasyon Sistemi Geliştirme ziyareti de gerçekleştiren Haluk Ali Güneş'in, bu ziyaretinde sistemimizin geliştirilmesine yönelik çok değerli öneriler ile takip edeceğimiz yol haritası konusunda vermiş olduğu bilgiler başarıya ulaşmamızda bize rehberlik etmiştir. Bu konuda kendisine teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerini kullandı.