Düzce TSO kalitesini bir kez daha tescilledi

TSE Baş Tetkik Görevlisi Yılmaz Öztürk tarafından gerçekleşen denetimlerin kapanış toplantısına Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen, yönetim kurulu üyeleri Bilal Türkan, Yalçın Top, meclis üyesi Hayati Eğilmez, Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Cebeci ve Kalite ve Eğitim Sorumlusu Vildan Yılmaz katılım sağladı.

Kalite Yönetim Sistemi Belgesinin 3 yıl sonunda geçerliliğinin sona ermesi nedeni ile Düzce TSO tarafından Türk Standartları Enstitüsüne yazılı talebi doğrultusunda 3 yıllık belge süresi dolmadan belge yenileme tetkiki gerçekleştirilmiştir.

Tetkik sonuçlarıyla ilgili açıklamada bulunan Tuncay Şahin; “Üyelerimize verdiğimiz hizmet kalitesini her geçen gün artırmayı hedefliyoruz” dedi.