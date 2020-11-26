Düzce TSO meclis toplantısı gerçekleştirildi

Korona virüs salgını nedeni ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis toplantısı tele konferans şekliyle gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkan Vekili Nuri Hızel, olağan meclis toplantısı gündemini ve sıralamasını meclis üyelerine aktardı. Meclis Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin'in Yönetim Kurulu Faaliyetlerini Meclis Üyelerine aktarmasıyla devam etti. Meclis toplantısının devamında Ekim ayı mizanları ve hesapları görüşülürken, toplantının son bölümünde Meclis Üyesi Ertan Taşlı, yaşanan pandemi sürecinden en fazla etkilenen kesim olan esnaflar için geliştirilen kredi seçenekleri, geri ödeme konusundaki öteleme çalışmaları ve yeni alınan tedbirler hakkında bilgiler verdi. Geçtiğimiz günlerde edinilen COVİD 19 Güvenli Hizmet Belgesi'nin de tanıtıldığı toplantı, Meclis Başkan Vekili Nuri Hızel'in kapanış konuşmasıyla sona erdi.