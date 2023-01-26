İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Düzce TSO meclis toplantısı gerçekleştirildi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odasının 2023 yılının ilk Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Tanju Acar’ın Başkanlığında Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odasının 2023 yılının ilk Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Tanju Acar'ın Başkanlığında Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirdi.


Toplantı, Ocak Ayı içerisinde Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin meclis üyelerine aktarılmasıyla devam etti.


Düzce TSO Meclis Başkanı Tanju Acar, “2023 yılının ilk meclis toplantısını açıyorum. Gündemimizin ilk maddesi oda faaliyetleri. Aralık ayı mizanlarımız ve hesap inceleme komisyon tutanakları herkese ulaştırıldı. Buna göre aralık ayı gelir toplamı 1 milyon 787 bin 924 TL'dir. Gider toplamı da 1 milyon 396 bin 163 TL'dir” dedi.


Toplantının devamında, mizanlar ve bütçe gerçekleşme durumları gündeme alındı.


Meclis Toplantısına komite başkanları da katılım sağladı.


Düzce Ticaret ve Sanayi Odası yolcu ve yük taşımalığı ile lojistik hizmetleri tarafından hazırlanan personel ve öğrenci taşımacılığı azami fiyat tarifesi oy birliği ile kabul edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.