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Düzce TSO olağan meclis toplantısı gerçekleşti

DÜZCE (İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olağan meclis toplantısı, video konferans yöntemiyle Meclis Başkanı Ahmet Dertli yönetiminde gerçekleştirildi.

Toplantıya 11 Meslek Komitesinin başkanları da katıldı.


Dünya genelinde yaşanan pandemi dolayısıyla fiziki olarak gerçekleştirilemeyen meclis toplantısı video konferans olarak, çoğunluk meclis üyeleri ve komite başkanlarının katılımlarıyla gerçekleştirildi. Toplantıda ilk olarak Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, oda faaliyetlerini meclis üyelerine aktardı. Toplantıda ayrıca Ağustos ayı mizanları görüşülerek karara bağlandı. Meclis üyelerinin beklenti ve taleplerinin de gündeme geldiği meclis toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Dertli'nin kapanış konuşmasıyla sona erdi.

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