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Düzce TSO personeline afet sonrası eğitimi

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası personellerine doğal afet sonrası bilişsel duygusal ve davranışsal başa çıkma yöntemleriyle ilgili bilgiler verildi.


Düzce Ticaret ve Sanayi Odası personeline yönelik doğal afet sonrası bilişsel duygusal ve davranışsal başa çıkma yöntemleri eğitimi Psikologlar Edanur Uçar ve


Nisa Güneyisi tarafından verildi. Eğitimde; deprem olgusu, deprem sonrasında insan psikolojisi, travma sonrası stres bozukluğu, deprem travmasına yaklaşım, çocuklarda deprem psikolojisi, duygu yönetimi, baş etme stratejileri hakkında önemli bilgiler aktarıldı. Eğitim, soru cevapların ardından sona erdi.

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