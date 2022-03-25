Düzce TSO'da eğitimler sürüyor

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen seminere; çok sayıda katılımcı hazır bulundu. Online gerçekleştirilen seminerde Eğitmen Gülşah Ercan, katılımcılara yalın nedir, hangi ihtiyaçlardan doğmuştur, yalın düşüncenin gelişimi, kitle üretimi ve sorunları, yalın düşüncenin temel ilkeleri, ilkelerin üretimde uygulanışı, kazanımları, yalın üretimin özellikleri, süreç mükemmelliği modelleri ile ilişkisi 6 sigma, yalın şirket kültürü, yalın dönüşümün başarılması hakkında bilgiler aktardı. Program, katılımcıların sordukları soruların cevaplandırılmasından sonra sona erdi.