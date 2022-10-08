Düzce TSO'da yönetim ve meclis başkanı belli oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) 2 Ekim 2022 Pazar günü yapılan organ seçimlerinin ardından Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanlığı'na Tanju Acar seçilirken yönetim, TOBB delegeleri ve disiplin kurulu üyeleri belirlendi.

Düzce'de 2 Ekim 2022 Pazar günü yapılan seçimin ardından Düzce Seçim Kurulu görevlileri nezaretinde toplanan 33 üye Meclis Başkanı, TSO yönetimi, TOBB delegeleri ve disiplin kurulu üyelerini seçti.

İki liste ile gidilen seçimlerde 33 oyun 21'ini alan Erdoğan Bıyık Yönetim Kurulu Başkanı olurken yönetim kurulu üyeliğine ise Ahmet Mutlu, Recep Ali Gelinoğlu, Rıza Yıldız, Ercan Coşkun, İbrahim Canpolat, Cemal Aksan, Özer Alpmen ve Ahmet Emin Şen seçildi. Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığına Tanju Acar seçildi.

“Bu seçimin kaybedeni yok, kazanan Düzce oldu”

TSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce iş dünyasına hayırlı olmasını dileyerek “Seçimimizi tamamladık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yaklaşık 2 aydır Düzce'de Ticaret Odası Seçimleri konuşuluyordu. Bugün burada 33 arkadaşımız ile birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Bu seçimin kaybedeni yok. Kazanan Düzce oldu. Düzce'de iş dünyası 33 meclis üyesi ile bu seçimi kazandı. Allah nasip ederse önümüzdeki dönem birbirinden kıymetli, donanımlı 33 arkadaşımızla birlikte bu meclisi yöneteceğiz. Düzce'nin her organına destek olmak için, özellikle sanayi ve ticarete destek olmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Tüm arkadaşlarımızla bunun için mücadele edeceğiz. Bu seçim Düzce'mizin iş dünyasına hayırlı uğurlu olsun. Milletvekillerimiz, belediye başkanımız ve sanayicilerimizle Düzce'nin sanayisini bir adım ileri götürmek için çaba sarf edeceğiz. Bütün meclis üyelerini kutluyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte hep birlikte hizmet etmeyi Yüce Allah'ım bize nasip eder. Tüm arkadaşlarıma verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Meclis Başkanı seçilen Tanju Acar, ise “Allah'ta nasip etti. Oy veren arkadaşlarımız 11 listeden 8 tanesini değiştirdi. Çok ilginç bir tablo ortaya çıktı. 8 listede yer alan arkadaşlarımızın hepsi genç. Yaş ortalamaları 35 ile 40 arasında değişiyor. Kaba tabirle bu arkadaşlar bizi suya götürüp susuz getirirler. Onlara yol göstermek için kalan ve ileri yaştaki kişilerden oluşan 2 – 3 gruptaki insanlar ben de dahil olmak üzere gençlerin önünü açmalı. Daha genç arkadaşlarımızı görevlendirmeliyiz. İlk seçim sonucunda mecburiyetten 33 kişilik bir grup olamadık. Ben 21 kişiden oluşan arkadaş grubuma bir mesaj attım ve dedim ki ‘Biz seçime 21 kişi ile kenetlendik, oyumuzu kullanacağız. Ancak seçim sonunda 33 arkadaş olacağız' Biz artık 33 arkadaşımızla bu odayı yöneteceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde faaliyetlerimizi yürüteceğiz. Burada bir küslük söz konusu olamaz. Önemli olan Düzce'nin menfaati. Ben bu koltuklarda 3 dönem, 4 dönem oturmuş insanları biliyorum. Ancak bu doğru değil. Genç arkadaşlarımıza yol vermek lazım. Ben arkadaşlarıma söz verdi. Önümüzdeki dönem kesinlikle aday olamayacağım. Genç bir adayı destekleyeceğim. Meclis arkadaşlarımıza şunu da önereceğim, genelde meclis en yaşlı üye ile açılır. Daha sonra seçilen başkan ile devam eder. 2 meclis başkan vekili oluyor. Birinin en genç üyelerden seçilmesini önereceğim. İnşallah Düzce için hayırlı olur” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından meclis üyeleri ve oda çalışanları hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.