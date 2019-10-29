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Düzce TSO'dan aidat uyarısı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası üyelerini üye aidatlarını son ödeme tarihi konusunda uyardı.


Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yayımlanan mesajda 2019 yılı aidatları 2. taksiti için son ödeme günü 31 Ekim 2019 Perşembe günü olduğu belirtildi.


Üyelerin, ödemelerini nasıl yapacağı hususunda bilgilendirme yapılan mesaj ise şöyle;


“Üyemiz 2019 Yılı Oda üyelik aidatları 2. taksiti son ödeme günü 31 Ekim 2019 Perşembe günüdür. Ödemelerinizi odamız veznesine, veya TR680003200028700000013461 numaralı hesaba veya online olarak https://www.duzcetso.org.tr/tr/genel/sayfalar/11-5-2019-duzce-tsodan-elektronik-belge-hizmeti/ web sitesinden yapabilirsiniz.”

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