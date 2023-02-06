Düzce TSO'dan deprem bölgesine nakdi yardım

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem büyük yıkıma sebep oldu. Deprem Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır başta olmak üzere birçok ilden şiddetli şekilde hissedildi. Büyük depremin ardından Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu olağanüstü gündem ile bir araya geldi. Deprem felaketi dolayısıyla AFAD Genel Merkez hesaplarına Düzce Ticaret ve Sanayi Odası adına 350 bin TL nakdi yardım yapılması kararı aldılar.

Düzce TSO Başkanı Erdoğan Bıyık “17 Ağustos ve 12 Kasım 199'da yaşadığımız depremlerin ardından daha 2,5 ay önce bir deprem yaşadık. Bu nedenle depremi en iyi biz biliriz. Yönetim kurulumuz olağanüstü gündem ile toplandı ve ilk etapta 350 bin lira AFAD'ın hesabına aktarıldı. Allah sabır versin, ölmüşlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.