Düzce TSO'dan tam destek

DÜZCE(İHA) – Düzce TSO'da yapılan toplantıda önümüzdeki dönem kadın ve genç girişimcilerin önlerini açacak, fayda sağlayacak yeni projeler ve izlenecek yol haritası belirlendi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Aksan, TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Başkanı Serap Küçük ve TOBB Düzce Genç Girişimciler Kurulu (GGK) Başkanı Ahmet Serdar Erdem ile bir araya geldi.

KGK Başkanı Serap Küçük ve GGK Başkanı Ahmet Serdar Erdem geçmiş dönemde yapılan faaliyetler ve projeler hakkında bilgiler verdiler. Yapılan toplantıda önümüzdeki dönem Kadın ve Genç girişimcilerin önlerini açacak, fayda sağlayacak yeni projeler ve izlenecek yol haritası konuşuldu.

Başkan Yardımcısı Cemal Aksan, girişimciliğin önemli olduğunu belirterek "Türkiye'nin Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olabilmesi için girişimcilik büyük önem arz ediyor. Başta Yönetim Kurulu Başkanımız Erdoğan Bıyık ve Yönetim Kurulumuz olmak üzere tüm meclis üyelerimizle ile birlikte, kadın ve genç girişimcilere büyük önem veriyoruz. Düzce'de girişimciliğin daha üst noktalara taşınması için elimizden gelen her türlü desteği vermeye gayret ediyoruz. Bu noktada odamıza bağlı Kadın ve Genç Girişimciler Kurullarının yapmış oldukları çalışmalar çok önem arz ediyor. Önümüzdeki süreçte de girişimciliğin gelişmesi adına daha fazla ne yaparız çabası ile bugün başkanlarımız ile bir araya geldik. Kendilerini bugüne kadar yaptıkları başarılı çalışmalarından dolayı kutluyor ve bundan sonrasında daha da başarılı işlere imza atmaları için Düzce TSO olarak elimizdeki tüm imkanları seferber edeceğimizi bilmelerini istiyorum” dedi.