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Düzce Turgut Özal Anadolu Lisesi'nden Düzce Üniversitesi'ne Ziyaret

Düzce Turgut Özal Anadolu Lisesi öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Başarıya Bir Adım Projesi” kapsamında Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesinde yer alan Eğitim Fakültesi’ni ziyaret etti.

Düzce Turgut Özal Anadolu Lisesi öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Başarıya Bir Adım Projesi” kapsamında Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesinde yer alan Eğitim Fakültesi'ni ziyaret etti.


Öğretmenleri rehberliğinde Düzce Üniversitesi'ne gelen konuk öğrencilere Arş. Gör. Taner Atmaca tarafından bilgilendirmede bulunuldu. Düzce Üniversitesi'ndeki öğrenci toplulukları ve faaliyetlerinin anlatıldığı ziyarette, Eğitim Fakültesi bünyesindeki bölümler hakkında bilgiler verildi. Öğrenci değişim programlarından söz edilerek konuk öğrencilerin eğitim görecekleri üniversitelerde bu programlardan faydalanmaları tavsiye edildi.


Düzce Turgut Özal Anadolu Lisesi öğrencileri bu ziyaret ile üniversite eğitimi, öğretmenlik mesleği ve yerleşke yaşamı hakkında önemli bilgiler edindi.

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